Генеральный директор «Ростеха» сообщил о текущих работах по созданию самолета нового поколения. В этом контексте важным является расширение производственной и испытательной базы для реализации проекта ПАК ДА.

В последние годы российская авиационная промышленность активно занимается модернизацией существующих бомбардировщиков и разработкой новых моделей. На фоне глобальных изменений в военно-воздушной сфере, создание самолета нового поколения ПАК ДА становится приоритетной задачей. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в недавнем интервью подчеркнул важность этих работ, отметив, что расширение производственных мощностей — это лишь часть общего плана.

Работы по созданию самолета ПАК ДА, или перспективного авиационного комплекса дальней авиации, ведутся на фоне значительных изменений в структуре и возможностях ВВС России. Чемезов указал на необходимость реконструкции производственной базы, что подразумевает модернизацию Казанского авиазавода, где будут производиться как обновленные, так и новые самолеты. Это важно не только для повышения эффективности производства, но и для внедрения новых технологий, которые будут использоваться в будущих моделях.

Эксперт в области авиации Дмитрий Корнев добавил, что проект ПАК ДА остается в значительной степени закрытым, однако уже сейчас известны некоторые его характеристики. Самолет будет иметь аэродинамическую схему «летающее крыло», что обеспечит ему большую полезную нагрузку и оптимальные показатели дальности полета на дозвуковой скорости. Это решение обусловлено требованиями, предъявляемыми к современным боевым самолетам, и позволит разместить вооружение во внутренних отсеках, что снизит радиолокационную заметность.

Кроме того, Корнев отметил, что новый комплекс будет способен применять ракетное вооружение с минимальным риском для себя, оставаясь вне досягаемости систем противовоздушной обороны потенциального противника. Это открывает новые возможности для выполнения стратегических задач, таких как нанесение ударов по важным целям, находящимся на значительном расстоянии.

Модернизация существующих бомбардировщиков также занимает немалую часть работы. Самолеты Ту-160 и Ту-95 проходят серьезные обновления, что позволяет им использовать современные ракеты, такие как Х-101 и Х-БД. Эти машины уже продемонстрировали свою эффективность в реальных боевых условиях, включая операции в Сирии. Важно отметить, что такие обновления позволяют не только продлить срок службы старых моделей, но и значительно повысить их боевые характеристики.

Совсем недавно на Казанском авиазаводе завершилась реконструкция, которая позволила восстановить технологии, необходимые для создания современных бомбардировщиков. В частности, была возобновлена технология вакуумной сварки титановых изделий, что критически важно для создания легких и прочных конструкций. Это говорит о том, что российская авиационная промышленность способна адаптироваться к современным требованиям и вызовам.

Программа модернизации стратегической авиации включает в себя и обновление Ту-22М3, который также получает новые системы и возможности. Это даст возможность использовать более современные боеприпасы, включая гиперзвуковые ракеты, которые практически не поддаются перехвату. Таким образом, создание новых самолетов и модернизация существующих моделей идут параллельно, что обеспечивает высокую боевую готовность ВКС России.

К 2030 году ожидается, что ПАК ДА станет основным самолетом дальней авиации. Однако его разработка требует времени и усилий, и пока сложно прогнозировать точные сроки. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что создание нового поколения самолетов — это не только задача для авиационной отрасли, но и важный шаг для обеспечения безопасности страны в условиях меняющейся глобальной обстановки.