Apple готовит к запуску новые модели MacBook Air с чипами M4. Ожидается, что 13-дюймовая и 15-дюймовая версии появятся на рынке в первом квартале 2025 года.

Согласно последним данным, Apple находится на завершающей стадии производства новых моделей MacBook Air с процессорами M4. Это может означать, что анонс устройств состоится значительно раньше, чем предполагалось ранее, возможно, уже в начале 2025 года.

Информация о 13-дюймовой и 15-дюймовой версиях MacBook Air M4 появилась в обновлении macOS Sequoia 15.2. Это открытие дало повод для предположений о скором запуске обновленных моделей. По словам аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, обе версии уже находятся на глубокой стадии производства, что указывает на возможность их выхода в первом квартале следующего года.

Пока не ожидается серьезных изменений в дизайне или функционале новых моделей. Основное обновление касается чипсета, что делает процесс запуска более простым и быстрым. Гурман также отметил, что в 2025 году ожидаются и другие новинки от Apple, включая Mac Studio, который предложит пользователям возможность выбирать между M4 Max и еще не выпущенным M4 Ultra.

С переходом на новые чипы M4 Apple завершит обновление всего своего компьютерного портфеля. Это будет значительное изменение, так как компания ранее использовала только процессоры Intel. Ожидается, что базовые модели MacBook Air будут иметь 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, хотя возможности по обновлению будут ограничены.

Однако новые MacBook Air, вероятно, не получат некоторые функции, доступные в линейке MacBook Pro, такие как mini-LED и ProMotion. Тем не менее, основное преимущество этих устройств заключается в их портативности. Apple, скорее всего, продолжит использовать безвентиляторное охлаждение, что сделает ноутбуки тихими и легкими для транспортировки.

На данный момент базовая модель MacBook Air с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD доступна на Amazon по цене $1399,99. Это может стать отличной альтернативой для тех, кто не хочет ждать выхода новых моделей.