В США обсуждается создание оборонного консорциума, в который могут войти такие компании, как SpaceX и OpenAI. Это инициатива направлена на то, чтобы бросить вызов традиционным оборонным подрядчикам, которые долгое время доминировали на рынке.

Financial Times (FT) сообщают о переговорах между крупными технологическими компаниями о создании нового оборонного консорциума. Этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, где традиционные подрядчики, такие как Lockheed Martin и Boeing, долгое время занимали лидирующие позиции.

В последние месяцы несколько компаний, включая Palantir и Anduril, начали обсуждать возможность объединения усилий для участия в тендерах на оборонные контракты. Это решение стало ответом на критику в адрес устаревших методов работы традиционных подрядчиков, которые часто обвиняются в медлительности и высоких ценах.

Создание консорциума, о котором могут объявить в январе, направлено на разрушение существующей олигополии в оборонной отрасли. В переговорах участвуют такие компании, как SpaceX, OpenAI и другие, которые стремятся предложить более инновационные решения. Один из участников отметил, что цель – подготовить новое поколение подрядчиков, способных предложить более эффективные системы.

Геополитическая ситуация, включая конфликты на Украине и в Ближнем Востоке, усиливает зависимость правительства США от технологий, разработанных в Кремниевой долине. Эти технологии могут сыграть ключевую роль в современных военных операциях. В результате стартапы в области обороны привлекают значительные инвестиции и стремятся к получению крупных контрактов, что подчеркивает растущий интерес к новым подходам в этой сфере.

FT утверждает, что традиционные подрядчики, такие как Lockheed Martin и Raytheon, сталкиваются с давлением со стороны более гибких и технологически продвинутых компаний. Это создает возможность для новых игроков, которые могут предложить более современные и экономичные решения для нужд обороны.