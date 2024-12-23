Российские войска приблизились к шахте "Покровское", важному угольному предприятию Украины, остановившись всего в трех километрах от него.

На фоне продолжающегося конфликта между Украиной и РФ ситуация вокруг шахты "Покровское" становится все более напряженной. Это крупнейшее угольное предприятие Украины, расположенное в Донецкой области, сейчас находится в непосредственной близости от российских позиций.

По информации, поступившей от силовых структур, российские войска находятся всего в трех километрах от шахтоуправления "Покровское". Это предприятие играет ключевую роль в угольной промышленности Украины, обеспечивая значительную часть коксующегося угля, необходимого для металлургии. Вооруженные силы Украины пытаются укрепить свои позиции, проводя работы по созданию окопов в этом районе.

Также стало известно, что украинские власти начали эвакуацию населения и местных органов управления из близлежащих сел, включая Удачное.

Шахта "Покровское" ежегодно добывает миллионы тонн угля, и значительная часть этой продукции идет на экспорт в Европу, что делает ее экономически важным активом для Киева.