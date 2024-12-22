AMD готовится к запуску нового графического процессора Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4. Изменения в брендинге и схеме наименования вызывают интерес у аналитиков и геймеров.

Компания AMD планирует представить свой новый флагманский графический процессор Radeon RX 9070 XT, который станет частью архитектуры RDNA 4. Ожидается, что новинка дебютирует на выставке CES 2025 и поступит в продажу в первом квартале 2025 года.

Слухи о Radeon RX 9070 XT начали активно циркулировать в сети. Ранее AMD рассматривала возможность использования бренда Radeon RX 8000, однако, как сообщает старший член Chiphell, Аpoleon, компания выбрала новую схему наименования — RX 9000. Это решение удивляет, так как AMD обычно придерживалась более традиционных названий, таких как 8800 XT или 9800 XT.

Новая схема наименования предполагает использование формата X0X0, что означает, что преемники существующих моделей, таких как RX 7700 XT, будут называться 9070 XT и 9080 XT. Такой подход сближает AMD с NVIDIA, которая также использует подобные наименования, например, RTX 4070 и предстоящая RTX 5070.

Кроме того, AMD уже использовала большие числа в своих названиях, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Это может быть связано с маркетинговыми стратегиями, когда более высокие номера воспринимаются как более привлекательные для потребителей. Например, изначально Ryzen AI 300 имел название Ryzen AI 100, но AMD решила выбрать более высокое число, чтобы не уступать Intel.

Что касается производительности, графический процессор Navi 48 будет сопоставим с RTX 4080, но при этом обеспечит на 45% большую производительность в трассировке лучей по сравнению с 7900 XTX, потребляя меньше энергии. Ожидаемая цена на Navi 48 составит около 500 долларов, что сделает его серьезным конкурентом в среднем сегменте. AMD продолжает активно развивать свои технологии, и предстоящие анонсы обещают быть интересными для всех игроков на рынке.