ARM намерена инициировать повторное судебное разбирательство с Qualcomm после того, как присяжные не смогли прийти к единому мнению по делу о лицензировании Nuvia. Компания считает, что ее интеллектуальная собственность была использована неправомерно.

Недавнее судебное разбирательство между ARM и Qualcomm завершилось без ясного результата. Присяжные в Делавэре не смогли решить, нарушила ли Nuvia, стартап, приобретенный Qualcomm в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов, условия лицензионных соглашений с ARM. Это решение оставило обе стороны в некомфортной ситуации, и ARM теперь планирует повторный процесс.

Судья предложил сторонам попытаться разрешить свои разногласия мирным путем, но, похоже, это не является приоритетом для ARM. Представители компании выразили разочарование результатами заседания и подтвердили, что намерены защищать свои интересы. ARM утверждает, что Qualcomm использовала ее интеллектуальную собственность без должной лицензии, что и стало причиной конфликта.

Присяжные, тем не менее, пришли к выводу, что Qualcomm не нарушила лицензионные соглашения, касающиеся разработки пользовательских ядер процессоров, таких как Oryon, которые были интегрированы в Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Однако они не смогли решить вопрос о том, нарушила ли Nuvia эти соглашения. Это создало правовую неопределенность, которая может затянуться на длительный срок.

В ходе процесса Джерард Уильямс, соучредитель Nuvia, заявил, что менее 1% разработок компании использует технологии ARM. Генеральный директор Qualcomm, Кристиано Амон, также подтвердил, что приобретение Nuvia было частью стратегии снижения лицензионных расходов. Однако это решение вызвало критику со стороны совета директоров Qualcomm, который сомневался в целесообразности покупки.

Несмотря на неудачу в суде, ARM не собирается сдаваться. Компания уверена, что Qualcomm нарушила условия лицензирования и намерена отстаивать свои права. Судья Мэриэллен Норейка, председательствующая на данном процессе, предложила обеим сторонам найти компромисс, но, судя по всему, это будет сложная задача. ARM продолжит бороться за защиту своей интеллектуальной собственности и восстановление справедливости в этой запутанной ситуации.