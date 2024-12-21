В 2024 году в Якутии дан старт проекту «Восточный Меридиан», который улучшит доступ к арктическим месторождениям. Новый проект обеспечит строительство автодорог и зимников для повышения логистики в регионе.

В Якутии объявили о начале реализации проекта «Восточный Меридиан», который призван улучшить транспортную доступность для районов, находящихся в Арктической зоне. Глава республики Айсен Николаев затронул эту тему в своем ежегодном послании.

Проект охватывает Верхоянский и Усть-Янский районы, где расположены важные месторождения, такие как Депутатское и Ручей Тирехтях, а также Кючусское месторождение золота и серебряное месторождение Прогноз. Строительство дорог планируется в два этапа: с 2024 по 2030 годы будут созданы автозимники с продлённым сроком эксплуатации, а к 2051 году появятся автодороги, которые можно будет использовать круглый год.

Одной из ключевых составляющих проекта станет новая региональная автодорога «Яна», которая соединит город Верхоянск с селом Бала. В настоящее время идет подготовка к строительству первого автозимника. Также обследован маршрут между Усть-Куйгой и Найбой, который протянется на 292 км. Новый зимник сократит расстояние на 143 км и снизит риски, связанные с проездом по замёрзшему морю Лаптевых.

Строительство новых автодорог не только улучшит доступ к перспективным месторождениям, но и оптимизирует логистику грузоперевозок. Это, в свою очередь, сделает сырьевые проекты более выгодными. Ожидается, что с запуском новых трасс увеличатся объемы грузовых и пассажирских перевозок, а стоимость товаров и услуг станет ниже.