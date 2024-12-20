Этот проект обещает улучшить транспортную доступность и сократить время в пути между ключевыми городами региона.

Президент России Владимир Путин подтвердил планы по созданию кольцевой автодороги вокруг Азовского моря, которое теперь считается внутренним морем страны. Это решение озвучено на пресс-конференции 19 декабря, где Путин отметил, что новая трасса должна соединить различные регионы и снизить нагрузку на существующие маршруты, в частности, на Крымский мост.

Проект включает строительство дороги протяженностью 1427 километров, из которых 707,1 километра будут четырехполосными, 116 километров — трехполосными, а оставшиеся 603,9 километра — двухполосными. Ожидается, что к 2030 году новая трасса увеличит пропускную способность южных дорог в три раза и сократит время в пути на пять часов.

Кольцевая дорога соединит такие города, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск и другие. Важной частью проекта станет интеграция с существующими трассами М-4 «Дон» и «Таврида», что обеспечит прямой доступ к Крымскому мосту. На данный момент уже реализован первый участок дороги длиной 40 километров от Таганрога до Мариуполя.

Работы по проекту ведутся в рамках стратегии по улучшению транспортной инфраструктуры в новых регионах. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что значительная часть магистрали будет построена на базе существующих дорог, что позволит сократить затраты и время на реализацию. Однако также предусмотрены новые участки и обходы городов, что требует дополнительного проектирования и согласований.

Одним из ключевых вопросов остаются мостовые переходы через реки Дон и Кубань. Эксперты уверены, что эти технические задачи решаемы, учитывая опыт строительства других крупных магистралей. В частности, трасса Р-280 «Новороссия» будет расширена и получит новые съезды к морю, что также положительно скажется на транспортной доступности региона.

Планы по строительству «Азовского кольца» включают не только дорожные работы, но и развитие инфраструктуры в новых регионах. В частности, запланировано создание обходов для таких городов, как Мариуполь и Джанкой, а также строительство новых участков дороги, что сможет значительно улучшить логистику и транспортные связи.

Эксперты отмечают, что этот проект может стать важным шагом для экономического развития южных регионов России. Кольцевая дорога не только улучшит доступность, но и создаст новые возможности для бизнеса, увеличит приток туристов и повысит инвестиционную привлекательность территорий.

В заключение, реализация «Азовского кольца» ожидается к 2030 году, и, по мнению специалистов, проект имеет все шансы быть завершенным в срок благодаря наличию необходимых ресурсов и опыта у строительных компаний.