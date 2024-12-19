Компания BlackRock поставила под сомнение жесткое ограничение на количество биткоинов в 21 миллион. Обсуждение возможных изменений в эмиссии вызывает споры среди экспертов и участников рынка.

Компания BlackRock выразила сомнения относительно одного из ключевых аспектов биткоина — ограничения его эмиссии в 21 миллион монет. На сайте iShares, принадлежащем BlackRock, появилось обучающее видео, в котором упоминается, что «нет никаких гарантий» изменения этого лимита. Это заявление вызвало широкий резонанс в криптосообществе, так как изменение максимального числа биткоинов могло бы кардинально повлиять на его ценность и восприятие.

Одним из предложений по изменению структуры единиц биткоина стал проект Джона Карвальо, который предложил переименовать наименьшую единицу биткоина — 0,00000001 BTC, в 1 BTC. Это изменение могло бы упростить понимание и использование криптовалюты, однако оно не затрагивает основную идею о фиксированном количестве монет. В прошлом уже возникали подобные обсуждения, например, в 2017 году биткоин-разработчик Джимми Сонг предлагал ввести термин «биты» для обозначения 0,00001 BTC.

Хотя эти предложения кажутся незначительными, их реализация потребует значительных усилий по изменению приложений и образовательных материалов. Важно отметить, что такие изменения не приведут к увеличению общего числа биткоинов, что остается одной из главных отличительных черт этой криптовалюты. В отличие от традиционных валют, где инфляция является нормой, биткоин сохраняет свою ценность благодаря ограниченной эмиссии.

Однако заявление BlackRock о возможности изменения лимита вызвало споры. Эксперты считают, что любые изменения в коде биткоина могут привести к созданию нового актива, который уже не будет соответствовать оригинальному концепту. Например, разработчики из Super Testnet утверждают, что устранение потолка эмиссии полностью изменит суть биткоина.

Теоретически изменить общее предложение биткоинов возможно, но для этого потребуется согласие разработчиков и участников рынка. Если консенсус будет достигнут, изменения могут быть интегрированы в Bitcoin Core, программное обеспечение, используемое для работы с сетью. Однако даже при технической возможности, пользователи и инвесторы должны будут согласиться с новыми условиями. Основатель блокчейна Avalanche, Эмин Гюн Сирер, подчеркивает, что именно пользователи определяют судьбу биткоина, голосуя своими деньгами. Если изменения не будут поддержаны сообществом, это может привести к снижению интереса к биткоину.