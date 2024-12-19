Новый дрон-детектор «Птицелов» поможет российской армии в борьбе с беспилотниками. Централизованные поставки устройства начнутся в начале 2025 года.

Дрон-детектор «Птицелов» стал новым инструментом в арсенале Минобороны России. Это устройство, созданное волонтерами, получило официальное одобрение и начнет централизованные поставки в войска в начале 2025 года. Основное преимущество «Птицелова» — это его способность определять тип беспилотника и частоту его видеопередатчика, что значительно упрощает работу подразделений, занимающихся радиоэлектронной борьбой.

Процесс разработки и испытаний занял всего полгода, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущими стандартами, когда подобные процедуры могли затягиваться на годы. Эксперты связывают эту оперативность с актуальными условиями специальной военной операции (СВО).

Устройство способно обнаруживать дроны на расстоянии до полутора километров. Оно имеет два режима работы: в первом режиме «Птицелов» функционирует как спектр-анализатор, а во втором — предоставляет информацию о типе дрона и уровне сигнала. Переключение между режимами занимает всего несколько секунд, что делает его удобным в условиях боя.

Александр Камин, владелец компании «Элтех-ЮГ» и один из инициаторов проекта, активно участвовал в его разработке. С самого начала СВО он отправлял дроны на фронт и собирал команду для создания лаборатории. Первые испытания «Птицелова» прошли весной, но получение положительного заключения для его применения заняло время.

Летом началось производство, и осенью поступило предложение о поставках первой партии. Теперь, в начале 2025 года, дрон-детектор станет частью армейского арсенала, что подтвердит успешное сотрудничество волонтеров и армии.