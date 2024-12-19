Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчет о росте потерь от взломов криптовалют в 2024 году. Сумма украденных средств составила 2,2 миллиарда долларов, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.

По данным американской аналитической компании Chainalysis, в 2024 году объем средств, похищенных хакерами с криптовалютных платформ, достиг 2,2 миллиарда долларов. Это на 21% больше, чем в 2023 году, когда сумма краж составила 1,8 миллиарда долларов. Количество инцидентов также увеличилось: с 282 в прошлом году до 303 в текущем.

Рост кражи криптовалют связан с резким увеличением курса биткоина, который подскочил на 140%, что привлекло внимание как институциональных инвесторов, так и широкой публики. Эрик Жардин из Chainalysis отметил, что с развитием рынка цифровых активов наблюдается и рост киберпреступлений. Основная часть краж произошла через взлом закрытых ключей, контролирующих доступ к активам пользователей.

Среди наиболее заметных инцидентов — кража 305 миллионов долларов с японской биржи DMM Bitcoin и 235 миллионов долларов с индийской WazirX. Кроме того, по утверждению Reuters, хакерские атаки, связанные с Северной Кореей, возросли более чем вдвое, достигнув рекорда в 1,3 миллиарда долларов.