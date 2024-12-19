Согласно свежим слухам, MediaTek готовит к запуску новый чип Dimensity 9350, который станет конкурентом Snapdragon 8s Gen 4. Хотя технические характеристики пока не раскрыты, известно, что Dimensity 9350 будет соперничать с SM8735.

Согласно новой информации, которую пока нельзя расценивать никак иначе как слухи, ожидаемый конкурент Snapdragon 8s Gen 4 будет называться Dimensity 9350. Сообщение от Digital Chat Station на Weibo не включает в себя технические детали, однако подчеркивает, что Dimensity 9350 станет главным соперником чипа SM8735.

MediaTek продолжает активно развивать свои предложения на рынке мобильных процессоров. Если Dimensity 9350 действительно выйдет с конкурентоспособными характеристиками, он может привлечь внимание производителей смартфонов, стремящихся предложить высококачественные устройства по разумной цене.

Пока нет информации о литографии или других особенностях нового чипа, но учитывая успех предыдущих моделей, таких как Dimensity 9400, ожидания от Dimensity 9350 высоки. Следует отметить, что MediaTek активно работает над улучшением производительности своих процессоров, и новый чип может стать значительным шагом в этом направлении. В ближайшие месяцы стоит ожидать больше новостей о Dimensity 9350 и его возможностях на рынке.