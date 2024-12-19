Япония исследует возможность создания искусственной гравитации на Луне и проектирует жилые комплексы, в которых можно будет жить как на Земле. Совместный проект Киотского университета и компании Kashima Construction начнется в этом году.

Япония инициировала исследование по созданию искусственной гравитации на Луне. Информационное агентство Kyodo сообщает, что Киотский университет совместно с компанией Kashima Construction работает над проектом, целью которого является разработка лунных жилых объектов, в которых можно будет жить как на Земле.

Проект, известный как «Нео Лунное Стекло», стартует в этом году. Ученые будут использовать компьютерное моделирование, чтобы понять, как достичь поставленных целей. Долгое пребывание в условиях низкой гравитации может негативно сказаться на здоровье человека, поэтому планируется создать вращающиеся жилые помещения. Эти объекты будут иметь форму параболы, с диаметром около 200 метров и высотой 400 метров, вмещая от тысячи до десяти тысяч человек.