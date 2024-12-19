Samsung Display принимает решение ускорить продажу активов в сегменте ЖК-дисплеев, выставляя на рынок оборудование 8-го поколения. Компания полна решимости перейти на производство OLED-панелей, что отражает ее стратегические изменения.

Samsung Display делает шаг к трансформации своего бизнеса, ускоряя продажу активов в области ЖК-дисплеев. Как сообщает корейское СМИ The Elec, компания выставляет на продажу производственное оборудование 8-го поколения, что подчеркивает ее намерение сосредоточиться на OLED-технологиях.

На заводе L8 происходят значительные изменения. Линия L8-1-1 теперь производит OLED-панели с квантовыми точками, а L8-2-1 переоборудуется для создания панелей IT нового поколения. Ранее Samsung планировала выйти из производства ЖК-дисплеев, но рост цен на панели из-за пандемии заставил компанию продолжить работу до 2022 года.

Теперь, когда спрос на ЖК-технологии снижается, Samsung Display решила продать оборудование с линий L8-1-2 и L8-2-2. Уведомления о продаже уже размещены через дочернюю компанию Samsung C&T, что свидетельствует о решимости компании перейти на более современные OLED-панели.