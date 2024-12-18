Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил проведение мини-саммита в Брюсселе, где обсудят поставки оружия для Украины. Он отметил необходимость увеличения объемов поставок, особенно средств ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о предстоящем мини-саммите, который пройдет в Брюсселе. Основное внимание на встрече уделят вопросам военной помощи Украине, особенно поставкам систем противовоздушной обороны.

На пресс-конференции Рютте подчеркнул, что необходимо увеличить объемы поставок оружия на Украину. По его словам, украинские власти заявили о срочной необходимости в дополнительных 19 системах ПВО для защиты критической инфраструктуры. Генсек отметил, что текущая ситуация на ЛБС требует от союзников активных действий, чтобы изменить направление конфликта.

Рютте также призвал лидеров НАТО "меньше говорить о мире". Он выразил опасение, что обсуждения о возможных условиях мирного соглашения могут дать России возможность использовать это в своих интересах. "Русские будут наблюдать за нашими переговорами и ждать, когда мы ослабим свои позиции", — добавил он.

Кроме того, он сообщил о запуске командования НАТО по Украине в Висбадене, которое будет заниматься координацией военных поставок. Это новое командование возьмет на себя функции, ранее выполняемые США в рамках формата "Рамштайн", что должно улучшить организацию помощи Киеву.