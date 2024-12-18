Международная команда астрономов обнаружила двойную звезду, вращающуюся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца A*. Это открытие может изменить представления о звездообразовании в экстремальных условиях.

Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, привело к неожиданному открытию: вблизи сверхмассивной черной дыры Стрельца A* обнаружена двойная звезда, получившая название D9. Этот случай стал первым в истории, когда астрономы зафиксировали звездную пару в таких экстремальных условиях.

Исследование основывается на данных, полученных с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории. Ученые смогли проанализировать, как звезды могут выживать в условиях сильной гравитации, что открывает новые горизонты в понимании звездных систем. Двойные звезды, как правило, распространены во Вселенной, но их существование рядом с черными дырами вызывало сомнения из-за нестабильности таких систем.

D9, как выяснили ученые, имеет возраст всего 2,7 миллиона лет. Важно отметить, что сильное притяжение черной дыры может привести к слиянию звезд в течение одного миллиона лет — это очень короткий срок для такой молодой системы. Эмма Бордье, соавтор исследования, отметила, что наблюдение за такой двойной системой представляет собой редкость в космических масштабах.

Ранее астрономы полагали, что вблизи черных дыр не могут формироваться новые звезды. Однако недавние открытия нескольких молодых звезд в окрестностях Стрельца A* опровергли это мнение. Система D9 демонстрирует наличие газа и пыли вокруг звезд, что указывает на возможность их формирования в этих суровых условиях.

Во время наблюдений команда исследователей также изучала загадочные объекты G, которые ведут себя как звезды, но выглядят как облака газа и пыли. Наблюдая за этими объектами, ученые заметили регулярные изменения скорости D9, что подтвердило наличие двух звезд, вращающихся друг вокруг друга.

Флориан Пайскер, ведущий автор исследования, поделился своими сомнениями по поводу анализа, но данные, собранные за 15 лет, подтвердили его выводы. Это открытие не только добавляет новую информацию о двойных звездах, но и может дать ключ к пониманию природы загадочных объектов G в скоплении S, где была обнаружена D9.