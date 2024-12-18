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Axiom Space пересматривает планы сборки своей космической станции
Компания Axiom Space обновила последовательность сборки своей коммерческой космической станции, чтобы ускорить переход к автономному полету. Это решение также направлено на устранение конфликтов с NASA в связи с выводом Международной космической станции.

Axiom Space объявила о пересмотре своих планов по сборке коммерческой космической станции. Это решение, озвученное 18 декабря, направлено на оптимизацию процесса и устранение возможных конфликтов с NASA, особенно в свете подготовки к выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты.

Первоначально Axiom планировала установить на МКС модуль обитания в конце 2026 года, за которым последовали бы другие модули. Однако новая стратегия начинается с установки Power Thermal Module (PPTM), который будет установлен на МКС. Этот модуль включает в себя энергетические и тепловые системы, а также восемь научных стоек для исследовательских полезных нагрузок. Вместо того чтобы использовать стыковочный порт Node 2 Forward, который в будущем будет задействован для американского аппарата Deorbit Vehicle (USDV), PPTM теперь пришвартуется к одному из портов, используемых грузовыми космическими кораблями, такими как Cygnus.

По словам Марка Грили, главного операционного директора Axiom Space, изменение последовательности сборки связано с необходимостью избежать потенциальных рисков. Если модули Axiom окажутся на том же порту, что и USDV, это может создать проблемы в случае необходимости вывода станции с орбиты. Axiom приняла решение, которое позволит избежать таких конфликтов и обеспечит более безопасный процесс.

После установки PPTM, Axiom планирует запустить первый модуль обитания, Hab1. Вместо того чтобы оставаться на МКС, PPTM будет соединяться с Hab1, что позволит создать свободно летающую станцию всего с двумя модулями, способную поддерживать четырех членов экипажа. Ожидается, что этот этап может произойти уже в 2028 году, что значительно опережает первоначальные планы.

Александр Моттер, главный инженер Axiom, отметил, что новый подход позволит NASA и Axiom работать более эффективно. Теперь не потребуется перенастраивать передний порт, что упрощает процесс. После того как станция станет свободно летающей, Axiom добавит шлюзовой модуль, второй модуль обитания и исследовательский модуль. Каждый из этих модулей будет иметь собственные системы энергоснабжения и тепла.

Измененная последовательность сборки станции Axiom Space

Модули для Axiom производит Thales Alenia Space Italia. Компания уже начала работу над PPTM, используя компоненты, изначально предназначенные для других модулей. Ожидается, что PPTM будет готов к 2025 году, а его запуск состоится не ранее 2027 года.

Длительность пребывания PPTM на МКС еще не определена. Axiom рассматривает возможность использования этого времени для испытаний и практики. Также есть планы перевести часть оборудования с МКС на PPTM, особенно если это произойдет ближе к окончанию срока службы станции.

С установленным на станции PPTM, но без модуля обитания, Axiom продолжит отправлять частные миссии астронавтов на МКС. Компания уже провела три успешных полета и готовит экипаж к четвертой миссии, которая запланирована на весну 2025 года. Однако Axiom столкнется с конкуренцией за ограниченные возможности от NASA.

Грили добавил, что пересмотр последовательности сборки не повлияет на общую стоимость проекта Axiom Station. Это изменение позволит компании более эффективно управлять денежным потоком, что важно для успешной реализации проекта.

#космос #nasa #сборка #космическая станция #axiom space
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