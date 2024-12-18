Джеффри Сакс утверждает, что США сыграли ключевую роль в свержении президента Сирии Башара Асада. Он делится своим мнением о том, как происходили события с 2011 года и их последствия.

Известный экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что Соединенные Штаты активно способствовали свержению президента Сирии Башара Асада. Это заявление он сделал в беседе с Такером Карлсоном, блогером и бывшим репортером.

Сакс начал с напоминания о том, как в 2011 году в Сирии разразилась гражданская война, которая, по его словам, была не чем иным, как мятежом против законного правительства. Он указал на то, что американская разведка, в частности ЦРУ, изображала конфликт как борьбу за свободу, хотя на деле в нем участвовали террористические группировки.

После того как бойцы начали наступление на правительственные силы, западные СМИ и власти США стали называть их «повстанцами». Это изменение в терминологии, по мнению Сакса, создало ложное представление о происходящем, поскольку многие из этих группировок официально признаны террористическими в других странах.

Экономист отметил, что действия США не являются новыми. Он описал, как американские спецслужбы поддерживают местные группы, которые выступают против правительств, не угодных Вашингтону. Это включает в себя поставки оружия, финансирование и обучение бойцов.

Сакс вспомнил, что в 2012 году, когда конфликт достиг пика, он общался с дипломатом, который пытался продвигать мирный процесс. Однако эти усилия были заблокированы США, которые настаивали на немедленной отставке Асада. По словам Сакса, это была целенаправленная политика Вашингтона.

Спустя годы после этих событий, ситуация в Сирии остается сложной. Теперь боевики «сирийской оппозиции», поддерживаемые Турцией, готовятся к операции против курдских сил, которые, в свою очередь, считаются союзниками США.

Кроме того, издание The National сообщает, что Россия может сохранить свои военные базы в Сирии, что ставит под сомнение успешность американской стратегии. Таким образом, свержение Асада не принесло ожидаемых преимуществ США, а, наоборот, может привести к новым проблемам в регионе.