Во время миссии Polaris Dawn, SpaceX сообщила о сбоях в системе управления полетом.

Согласно отчету Reuters, миссия SpaceX Polaris Dawn, которая состоялась в этом году, столкнулась с серьезными проблемами. Экипаж из четырех человек достиг рекордной высоты — 1400 километров от Земли, что стало важным событием со времен программы Apollo. Однако во время полета произошло отключение питания в системе управления, которое длилось около часа. Это обстоятельство лишило наземный контроль возможности ручного управления космическим кораблем Crew Dragon.

Источники сообщили, что SpaceX также столкнулась с трудностями при передаче операций по управлению полетом на резервный объект. Это критически важно для обеспечения безопасности, так как наземные диспетчеры должны иметь возможность реагировать на любые неполадки. Проблемы с управлением возникли в момент, когда астронавты начали свой исторический выход в открытый космос. Айзекман стал первым, кто вышел из Crew Dragon, и его выход транслировался в прямом эфире.

Несмотря на отключение электроэнергии, связь с кораблем не была полностью потеряна. Crew Dragon поддерживал ограниченную связь через спутниковую сеть Starlink. Экипаж прошел обучение по ручному управлению, что позволило им контролировать корабль в случае необходимости. Однако отсутствие наземного контроля создало дополнительные риски, поскольку команды на Земле не могли быстро реагировать на возможные аварийные ситуации.

Миссия Polaris Dawn также включала медицинские эксперименты, такие как измерение глазного давления и мониторинг мозговой активности. Эти эксперименты были частью научной программы, направленной на изучение воздействия космического полета на человеческий организм.

SpaceX сообщила NASA о возникших проблемах и заверила, что предпримет меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Тесное сотрудничество между NASA и SpaceX остается важным аспектом безопасности всех пилотируемых миссий.