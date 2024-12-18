В следующем году россияне столкнутся с увеличением цен на рыбные консервы, которое может составить от 5 до 15%. Основными причинами этого являются снижение вылова рыбы и рост цен на производственные материалы.

В России в будущем году ожидается рост цен на рыбные консервы. Аналитики прогнозируют увеличение на 5-15%, что связано с рядом факторов, включая снижение вылова рыбы и рост затрат на производство.

По словам Александра Панина, председателя Рыбного союза, сложная ситуация с выловом рыбы в этом году серьезно повлияла на рынок. Основные предприятия, занимающиеся консервированием, расположены на западе страны и используют в производстве атлантическое сырье, такое как сельдь и скумбрия. Цены на эти виды рыбы значительно возросли: скумбрия подорожала более чем в 1,7 раза, а сельдь — на 60%. Это связано с неудачами в мировой рыбалке, что в свою очередь приводит к стагнации биомассы.

Сырье составляет основную часть себестоимости консервов, и в условиях дефицита эксперты ожидают, что цены на наиболее дефицитные позиции вырастут более чем на 10-15%. Для рыбы, вылов которой оказался более удачным, рост составит 5-10%.

Кроме того, не только сырье влияет на конечную стоимость продукции. Россия импортирует много компонентов для производства консервов, и их цены также значительно возросли. Например, стоимость банок с крышками достигла 20 рублей за штуку, а цена на томатную пасту увеличилась на 20%. Растет и стоимость растительного масла, которая возросла на 40%.

Одним из главных факторов, влияющих на цену, стало увеличение затрат на рабочую силу. Зарплаты работников выросли на 30-60%, что создает дополнительные трудности для производителей. Несмотря на высокие зарплаты рыбаков, нехватка кадров остается серьезной проблемой.

Хотя некоторые производители уже в текущем году уведомили торговлю о повышении отпускных цен до 25%, в результате переговоров розничные цены увеличились лишь на 6-8%.