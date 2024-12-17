Участники обсудили состояние парка воздушных судов и перспективы их дальнейшего обслуживания.

На совещании, состоявшемся в Росавиации на прошлой неделе, обсуждали текущее состояние и будущее эксплуатации самолетов Superjet 100. Руководитель агентства Дмитрий Ядров провел встречу с представителями авиакомпаний и новым генеральным директором ОАК Вадимом Бадехой. Основной целью мероприятия стал открытый диалог о развитии послепродажного обслуживания и обеспечении безопасности этих воздушных судов.

Сейчас в России эксплуатируется 154 самолета Superjet 100, которые активно используются в коммерческих перевозках. Техническое обслуживание выполняют 29 организаций, что позволяет поддерживать их в рабочем состоянии. За 13 лет эксплуатации Superjet 100 стал важной частью российской гражданской авиации, хотя его история все еще значительно короче, чем у западных аналогов от Airbus и Boeing.

Ядров отметил, что Superjet 100 — это надежный самолет, который продолжит выполнять рейсы на протяжении многих лет. По его словам, необходимо сосредоточиться на эффективной поддержке эксплуатации этих машин. В прошлом году Superjet 100 перевез 9,4 миллиона пассажиров, что составляет около 9% от общего объема пассажирских перевозок в стране.

Специалисты Росавиации также представили данные о безопасности полетов. В этом году число инцидентов, связанных с отказами техники, снизилось на 2,5%, несмотря на рост числа полетов на 19,5%. Это свидетельствует о повышении надежности Superjet 100. В дальнейшем планируется активнее сотрудничать с операторами, чтобы улучшить поддержку и обслуживание самолетов, что важно для их успешной эксплуатации.