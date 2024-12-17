Компания Technology Media Smartprix представила рендеры нового смартфона Samsung Galaxy F06, раскрывая его ключевые характеристики. Ожидается, что устройство будет доступно в пяти цветах и получит множество улучшений по сравнению с предшественниками.

17 декабря в блоге Technology Media Smartprix появились изображения нового мобильного телефона Samsung Galaxy F06. Смартфон оснастят 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720p и каплевидным вырезом. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором и дополнительным 2-мегапиксельным модулем, а спереди разместится 8-мегапиксельная камера для селфи.

Аккумулятор устройства будет иметь емкость 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт, что обеспечит длительное время работы. Дизайн включает вертикальный модуль камеры, который напоминает Galaxy A36, и заднюю крышку с градиентным эффектом. Galaxy F06 будет доступен в оранжевом, темно-зеленом, черном, синем и фиолетовом цветах.

Хотя точная дата выхода пока не известна, ожидается, что устройство появится на рынке после Galaxy F05, который выйдет в конце сентября 2024 года.



