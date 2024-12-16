Apple намерена выпустить свой первый складной iPad в 2028 году, который будет иметь размер около 20 дюймов. Устройство может работать на iPadOS с возможностью запуска приложений macOS.

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple активно работает над созданием складного iPad, который должен появиться на рынке в 2028 году. Этот проект стал результатом многолетних слухов и ожиданий, и компания, похоже, наконец определилась с концепцией.

По описанию Гурмана, новый планшет будет напоминать большой iPad, раскладывающийся до размера двух iPad Pro, размещенных рядом. Разработка сосредоточена на устранении складок на экране, что является значительным вызовом. Прототипы уже продемонстрировали почти невидимую складку, но окончательное решение еще не найдено.

Размер разложенного дисплея составит около 20 дюймов, и его планируют сделать из единого куска стекла, что придаст устройству современный вид. Apple нацелилась на создание более крупных экранов, которые удобно помещаются в рюкзак, а не на компактные модели для карманов.

Что касается программного обеспечения, ожидается, что новый iPad будет работать на продвинутой версии iPadOS, способной запускать приложения macOS. Это открывает возможности для пользователей, желающих использовать функции обоих устройств. Интересно, что в планах компании есть также идея о создании складного iPhone, но его запуск, вероятно, не состоится раньше 2026 года.