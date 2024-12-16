Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd. рассматривает возможность продажи своей сети универмагов Intime за сумму около 1 миллиарда долларов. Переговоры ведутся с Youngor Fashion Co., и ожидается, что официальное объявление может состояться в ближайшие дни.

Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd. готовится к продаже своей сети универмагов Intime. По словам источников, сделка может быть заключена с Youngor Fashion Co. за сумму около 1 миллиарда долларов.

Alibaba приобрела сеть Intime в 2017 году за 2,6 миллиарда долларов. Однако с тех пор компания изменила стратегию, сосредоточившись на основных направлениях, таких как электронная коммерция и облачные технологии. Инсайдеры сообщают, что обсуждения о продаже ведутся уже несколько месяцев, и хотя сделка выглядит вероятной, переговоры могут затянуться или даже сорваться. Alibaba обратилась к различным потенциальным покупателям в начале года, но окончательное решение пока не принято. Ожидается, что официальное объявление о продаже может произойти в ближайшие дни, но детали остаются конфиденциальными.