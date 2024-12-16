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WSJ: Илон Маск не имеет допуска к секретным данным SpaceX
Илон Маск лишен доступа к конфиденциальной информации SpaceX, что связано с его личными проблемами. Юридические советы компании препятствуют повышению его уровня допуска.

Основатель SpaceX Илон Маск не имеет доступа к конфиденциальным данным, связанным с программами военной и разведывательной деятельности США. Об этом сообщается в статье The Wall Street Journal, ссылаясь на источники внутри компании.

С ростом взаимодействия SpaceX с государственными структурами юристы компании настоятельно рекомендовали не повышать уровень допуска Маска к секретной информации. Это связано с его прошлым, включая случаи употребления наркотиков, что могло вызвать сомнения у властей. Достижение текущего уровня допуска заняло у него значительное время, и теперь существует риск утраты даже этого разрешения.

Специалисты предупреждают, что попытка повысить уровень допуска может привести к отказу или потере уже имеющегося. Однако ситуация может измениться, если Дональд Трамп, избранный президент, выполнит свои намерения назначить Маска на должность в новом Департаменте эффективности государственного управления, что может предоставить ему доступ к секретной информации.

#илон маск #безопасность #spacex #wsj #секретная информация
Источник: wsj.com
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