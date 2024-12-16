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PoZiTiv4iK
Компания Kioxia представила новый твердотельный накопитель PCIe 5.0 SSD Exceria Plus G4
Модель доступна в вариантах на 1 ТБ и 2 ТБ, но цена пока не объявлена.

Kioxia выпустила твердотельный накопитель Exceria Plus G4, который поддерживает интерфейс PCIe 5.0. Этот SSD предлагает впечатляющую скорость чтения до 10 000 МБ/с и записи до 8 200 МБ/с для версии на 2 ТБ. Версия на 1 ТБ демонстрирует немного меньшую скорость записи — 7 900 МБ/с. Оба накопителя имеют форм-фактор M.2 2280 и обеспечивают 5-летнюю гарантию.

Важной особенностью Exceria Plus G4 является высокая производительность ввода-вывода, достигающая 1,3 миллиона операций чтения и 1,4 миллиона операций записи в секунду. По сравнению с предыдущей серией Exceria Plus G3, новая модель обещает улучшение энергоэффективности на 80% при максимальной скорости чтения. Общий объем записи для 1 ТБ версии составляет 600 ТБ, а для 2 ТБ — 1200 ТБ.

Накопитель использует контроллер Phison E31T и 218-слойную флэш-память BiCS от Kioxia, что обеспечивает надежную работу и долговечность устройства.

#технологии #ssd #kioxia #накопители #exceria plus g4
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Kioxia выпустила новый PCIe 5.0 SSD Exceria Plus G4
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