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Летчик-испытатель назвал отличия МиГ-35 от предшественника МиГ-29
Летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал о ключевых отличиях истребителя МиГ-35 от своего предшественника МиГ-29. В частности, он выделил использование композитных материалов и обновленные системы навигации.

15 декабря в эфире Первого канала летчик-испытатель Дмитрий Селиванов поделился информацией о новом истребителе МиГ-35, который представляет собой усовершенствованную версию МиГ-29. Он отметил, что изменения затронули как конструкцию, так и техническое оснащение самолета.

Селиванов рассказал, что новый МиГ-35 получил современный прицельно-навигационный комплекс и бортовую радиолокационную станцию (БРЛС). Эти обновления значительно повышают боевые возможности истребителя. Также он упомянул о новом кабинном оборудовании, которое улучшает условия работы пилота.

Директор ОКБ имени Микояна Алексей Матвеев добавил, что у МиГ-35 увеличена площадь крыла, а количество точек подвески на крыле возросло с шести до восьми. Это позволяет истребителю не только нести больше вооружения, но и улучшает его маневренность. Новый двигатель с повышенной тягой также играет важную роль в производительности самолета.

При разработке МиГ-35 акцент сделали на улучшении эксплуатационных характеристик. Важно отметить, что до 30% покрытия фюзеляжа составляют композитные материалы, что снижает вес и повышает прочность конструкции.

#технологии #авиация #истребители #миг-29 #миг-35
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