SpaceX направила запрос местным властям о проведении выборов для создания нового города Starbase в Техасе. Этот шаг стал частью стратегии компании по расширению и развитию инфраструктуры для ракет Starship.

SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, хочет превратить свою космическую базу Starbase в полноценный город. В четверг компания обратилась к местным чиновникам с просьбой организовать выборы, которые позволят официально включить Starbase в состав нового муниципалитета. Этот район, расположенный на южном побережье Техаса, недалеко от пляжа Бока-Чика, стал важной площадкой для разработки и запуска ракет Starship.

По информации от генерального менеджера Starbase Кэтрин Людерс, создание нового города необходимо для привлечения рабочей силы, необходимой для ускоренной разработки ракет. Ранее Маск уже высказывал подобные идеи, упоминая о создании города в своих социальных сетях. Однако это первый случай, когда подается официальная петиция.

Судья округа Кэмерон, Эдди Тревиньо-младший, отметил, что их юридическая и избирательная администрация проверит соответствие петиции установленным требованиям. В то же время, быстрое расширение SpaceX в регионе вызывает недовольство у некоторых местных жителей, которые опасаются экологических последствий. Группа Save RGV уже подала в суд на компанию, обвиняя ее в нарушении экологических норм. SpaceX, в свою очередь, утверждает, что проверки не выявили рисков для окружающей среды.