США планируют ввести новые правила, чтобы ограничить возможность Китая закупать запрещенные Вашингтоном графические процессоры через третьи страны.

Правительство США готовит новые меры, направленные на ограничение доступа китайских компаний к передовым графическим процессорам, необходимым для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. В последние годы китайские организации находили способы обходить ограничения, используя сложные схемы контрабанды через третьи страны, такие как Малайзия и Сингапур.

Разработанные министром торговли Джиной Раймондо и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, новые правила предполагают введение национальных квот на экспорт графических процессоров и создание глобальной системы лицензирования с требованиями отчетности. Эти шаги направлены на устранение уязвимостей в существующей политике, позволяющей реэкспорт оборудования в страны с ограничениями.

Хотя введение квот может замедлить развитие инфраструктуры ИИ в некоторых странах, эксперты считают, что страны, нуждающиеся в GPU, вряд ли будут способствовать реэкспорту в Китай. Доступ к передовым процессорам, таким как Nvidia H200, станет более ограниченным, и компании будут ориентироваться на законных клиентов, а не на сомнительные организации.

Китайские компании активно использовали страны Ближнего Востока для приобретения ограниченных графических процессоров. Например, несмотря на ограничения, действующие в Саудовской Аравии и ОАЭ, другие государства региона продолжали служить перевалочными пунктами для контрабанды в Китай. Министерство юстиции США также расследует возможные нарушения экспортных правил, связанные с компанией Supermicro, которая могла использовать тайваньские фирмы для обхода запретов.

Несмотря на то что Nvidia официально не продает свои новейшие графические процессоры в Китай, некоторые реселлеры продолжают находить способы обойти эти ограничения.