Qualcomm, известная своими мобильными чипами, начинает тестирование процессоров для настольных ПК под названием Snapdragon X Elite 2. Это шаг может изменить конкурентную среду на рынке, где доминируют Intel и AMD.

Слухи о том, что Qualcomm разрабатывает настольные процессоры, становятся все более обоснованными. Компания, которая успешно внедрила свои SoC Snapdragon в ноутбуки, теперь нацелилась на рынок ПК. Ожидается, что новые чипы будут называться Snapdragon X Elite 2 и смогут конкурировать с традиционными x86 процессорами Intel и AMD.

Аналитик Роланд Квандт сообщил, что Qualcomm тестирует чипы под кодовым названием "SC8480XP", которые предполагают использование выделенного жидкостного охлаждения. Это указывает на серьезные намерения компании выйти на рынок настольных ПК. Проект Glymur, как предполагается, станет следующей ступенью в развитии SoC для настольных компьютеров, что подтверждает растущий интерес Qualcomm к этой области.

Несмотря на успехи в сегменте ноутбуков, выход на рынок настольных ПК потребует от Qualcomm значительных усилий. Конкуренция с Intel и AMD не будет легкой задачей, и компания столкнется с необходимостью инвестировать в исследования и разработки. Важно отметить, что текущие технологии ARM становятся все более совместимыми с Windows, что открывает новые возможности для Qualcomm.

Тем не менее, остаются вопросы о том, сможет ли Qualcomm успешно перейти к производству настольных процессоров. Это требует не только значительных ресурсов, но и времени, чтобы завоевать доверие пользователей, привыкших к традиционным архитектурам. С учетом текущих тенденций, Qualcomm может оказаться на пороге значительных изменений в индустрии ПК.