Истребитель Су-57, по словам генерального директора ОАК, интегрирует технологии шестого поколения. Это обновление подчеркивает стремление России поддерживать свои боевые самолеты на переднем крае технологий.

Истребитель Су-57, известный как истребитель-невидимка, проходит значительные изменения. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о внедрении передовых технологий шестого поколения, что может изменить подход к воздушным операциям.

По словам Бадехи, проектирование Су-57 изначально предусматривало возможность модернизации на протяжении 50 лет. Это значит, что инженеры закладывали в конструкцию самолета адаптивные решения, которые позволят ему оставаться актуальным в условиях быстро меняющихся технологий. Хотя конкретные детали новых технологий пока не раскрыты, эксперты предполагают, что речь идет о модульных системах, которые обеспечат дальнейшее развитие и улучшение возможностей самолета.

Технологии шестого поколения обычно подразумевают использование искусственного интеллекта, сетевых систем и современных датчиков. Если Су-57 действительно получит такие возможности, это может существенно изменить стратегию России в области воздушной мощи. Например, истребитель сможет управлять беспилотными платформами, такими как С-70 «Охотник-Б», создавая высокоорганизованный «рой» боевых единиц.

Кроме того, Су-57 может стать центром управления для автономных операций, поддерживая разведывательные и ударные миссии. Это не просто теоретическое предположение: уже проводились совместные испытания между Су-57 и С-70, которые продемонстрировали успешное взаимодействие пилотируемых и беспилотных систем.