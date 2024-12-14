В России создана система "Калинка", способная обнаруживать сигналы спутниковых систем, включая Starlink. Она применяется для выявления безэкипажных катеров и дронов, что значительно улучшает возможности мониторинга.

Российская система мониторинга "Калинка" прошла этап разработки и теперь проходит боевые испытания. Она предназначена для обнаружения и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, таких как Starlink. Это новшество может существенно изменить подход к выявлению безэкипажных средств, таких как катера и дроны.

Система "Калинка" была разработана Центром беспилотных систем и технологий. По словам его председателя Андрея Безрукова, раньше для обнаружения безэкипажных катеров использовали визуальные методы. Теперь же система позволяет значительно упростить эту задачу, используя сигналы Starlink, через которые работают многие беспилотные устройства, включая дроны "Баба-яга".

Пеленгатор "Калинка" способен обнаруживать безэкипажные катера на расстоянии до 15 километров. Это открывает новые возможности для их перехвата и уничтожения, например, с помощью пулемета. В настоящее время налажено мелкосерийное производство системы, и она проходит испытания в реальных боевых условиях.

Кроме того, "Калинка" может быть установлена на различные платформы, включая гидроциклы и вертолеты. Это делает систему универсальной для применения в различных сценариях. Также она может использоваться для выявления стационарных узлов связи Starlink на земле, что особенно актуально в условиях специальной военной операции.

Автономная некоммерческая организация "Центр беспилотных систем и технологий" была создана по инициативе "Единой России" и объединяет более 200 компаний, работающих в сфере обороны. Фонд "Эра" поддерживает проекты резидентов ЦБСТ, что позволяет развивать технологии двойного назначения.