НАСА опубликовало новый документ, в котором рассматриваются изменения в подходах к исследованию Марса.

В новом отчете НАСА под названием «Расширяя горизонты марсианской науки» представлены ключевые изменения в стратегии исследования Красной планеты, запланированные на ближайшие два десятилетия. Документ акцентирует внимание на необходимости отказа от устаревших подходов и поиска новых, более эффективных решений для успешного выполнения миссий.

Одним из основных направлений является снижение затрат на миссии. В отчете указано, что стоимость менее масштабных миссий может составлять от 100 до 300 миллионов долларов, что значительно ниже, чем стоимость более крупных проектов, которая оценивается в 1-2 миллиарда долларов. Однако такие изменения потребуют новых моделей сотрудничества с частными и международными партнерами.

Доклад также подчеркивает важность поиска жизни на Марсе. Исследователи считают, что наиболее перспективные места для нахождения следов жизни могут находиться в труднодоступных регионах, таких как южное полушарие планеты. Эти области характеризуются сложными ландшафтами.

С учетом планов по высадке людей на Марс, у программы остается ограниченное время для поиска жизни в нетронутых условиях. Высадка человека на Красную планету может состояться уже в конце 2030-х годов.