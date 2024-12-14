13 декабря в России заблокировали Viber, что вызвало широкий резонанс среди экспертов. Многие считают, что это может стать началом более серьезных ограничений для крупных мессенджеров.

Вчера в России произошла блокировка Viber, одного из самых популярных мессенджеров. Это событие стало темой обсуждения среди специалистов, которые поднимают вопрос о том, что данная мера может сигнализировать о более серьезных действиях против крупных игроков на рынке.

Эксперты отметили, что одной из причин блокировки стало большое количество случаев мошенничества, связанных с Viber. По данным Антона Аверьянова, СЕО группы компаний ST IT, до 30% звонков от мошенников поступает именно через этот мессенджер. Он подчеркнул, что Viber в основном используется пожилыми людьми, которые не знакомы с новыми технологиями и часто становятся жертвами обмана.

Тем не менее, проблема мошенничества в Viber не более актуальна, чем в других популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, отметил Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей. Он также добавил, что Viber активно использовался для связи жителей приграничных территорий Украины, что могло повлиять на решение о блокировке.

Герман Клименко, председатель Фонда развития цифровой экономики, считает, что блокировка Viber может быть предупреждением для других мессенджеров. По его мнению, это может означать, что вскоре крупные игроки на рынке столкнутся с требованиями и последствиями, которые окажут влияние на пользователей. Если эксперимент с блокировкой Viber будет успешным, возможно, аналогичная судьба ждет и WhatsApp, и Telegram.