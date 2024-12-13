Мошенники разработали новый способ обмана, нацеленный на геймеров, особенно детей. Они создают фальшивые сайты, предлагающие бесплатные внутриигровые валюты, чтобы выманивать личные данные.

Мошенники внедрили новую схему обмана, нацеливаясь на геймеров, особенно детей. Они создают фальшивые веб-сайты, которые обещают бесплатные внутриигровые валюты, такие как робуксы или золото, но на самом деле лишь выманивают личные данные пользователей.

Согласно информации от «Лаборатории Касперского», хакеры создали сайты, которые предлагают получить внутриигровую валюту для популярных игр, таких как Roblox, Standoff 2 и Brawl Stars. Посетителям предлагают выполнить несколько простых шагов: выбрать игру, указать желаемое количество бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. Однако, введя свои данные, пользователи становятся жертвами мошенников.

За одиннадцать месяцев 2024 года в России зарегистрировали более 1,7 миллиона попыток перейти на фишинговые страницы, связанные с онлайн-играми. Мошенники используют методы социальной инженерии, создавая ощущение срочности, сообщая о временных акциях и ограниченных предложениях. Это привлекает внимание доверчивых пользователей, особенно детей, которые не всегда обладают критическим мышлением и могут легко попасть в ловушку.

По словам экспертов, дети становятся идеальными жертвами для таких схем. У них часто отсутствует достаточный опыт для распознавания угроз, и они могут доверять заманчивым предложениям. Мошенники могут использовать полученные данные не только для кражи игровых аккаунтов, но и для доступа к данным родителей, что создает дополнительные риски.

Мошенники часто выбирают геймеров как цель, так как эта аудитория ищет бесплатные варианты игр и легкие способы получения внутриигровой валюты. Несмотря на то что многие геймеры начали приобретать игры за деньги, соблазн получить что-то бесплатно остается сильным. Дети, как правило, не имеют средств для крупных покупок, что делает их особенно уязвимыми.

Кроме того, многие родители не понимают особенностей современных игр. Они могут считать, что игра — это временное увлечение, в то время как на самом деле многие из них имеют сложные внутренние экономики, где игроки тратят реальные деньги. Это создает дополнительные возможности для мошенников, которые используют игровые сообщества для кражи аккаунтов и данных.

Эксперты подчеркивают, что большинство мошеннических схем сводится к фишингу. Наиболее распространенные методы включают рассылку предложений по электронной почте или через мессенджеры, предлагая приобрести игры или внутриигровые товары по сниженной цене. Вредоносное программное обеспечение также может содержаться в так называемых «кряках» — взломанных версиях игр, которые пользователи скачивают в поисках бесплатных альтернатив.

Мошенники могут даже обмануть пользователей прямо в играх, выдавая себя за службу поддержки и выманивая учетные данные. В некоторых случаях они предлагают новичкам помощь в обмен на доступ к их аккаунтам, что также является распространенной уловкой.

Геймеры сталкиваются с множеством рисков, связанных с такими схемами. В лучшем случае жертва теряет доступ к своему игровому аккаунту, который может иметь значительную ценность. В худшем случае происходит кража финансовых данных, что может привести к серьезным последствиям.

Чтобы защитить себя и своих детей от мошенников, необходимо соблюдать правила кибергигиены. Важно объяснить детям, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить свои данные на подозрительных сайтах. Использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации также может значительно повысить уровень безопасности.

Родители должны активно интересоваться тем, во что играют их дети, и осознавать риски, связанные с различными играми. Существуют инструменты родительского контроля, которые позволяют ограничивать доступ к определенным сайтам и приложениям. Установка антивирусного программного обеспечения также является важной мерой предосторожности.

Если ребенок уже стал жертвой мошенников, важно поддержать его и объяснить, что он не виноват в произошедшем. Следует обратиться к специалистам, таким как правоохранительные органы или службы поддержки, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить повторные случаи мошенничества.