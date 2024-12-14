Исследование показало, что звезды, схожие с Солнцем, могут испускать супервспышки примерно раз в сто лет. Ученые проанализировали данные с космического телескопа «Кеплер», чтобы понять частоту этих мощных событий.

Солнце, как известно, не всегда ведет себя спокойно. В этом году его активность проявилась в виде сильных солнечных бурь, которые привели к необычным полярным сияниям даже в низких широтах. Но может ли наша звезда проявить еще более мощные вспышки, чем те, что мы наблюдаем сейчас?

Ученые пытаются выяснить частоту супервспышек, используя данные о других звездах, которые похожи на Солнце. В доисторических стволах деревьев и образцах ледникового льда можно найти свидетельства солнечной активности, но эти данные не позволяют точно определить, как часто происходят супервспышки. Прямые измерения радиации от Солнца начали поступать только с начала космической эры, что ограничивало понимание долгосрочного поведения звезды.

В новом исследовании международная команда астрономов проанализировала данные о 56 450 солнцеподобных звездах, собранные телескопом «Кеплер» в период с 2009 по 2013 год. Ученые выявили 2889 супервспышек на 2527 звездах. Это означает, что одна звезда, схожая с нашим Солнцем, производит супервспышку примерно раз в сто лет.

Профессор Сами Соланки, один из авторов исследования, объяснил, что наблюдение за большим количеством звезд позволяет делать выводы о частоте этих явлений. Важно было выбрать именно те звезды, которые по температуре и яркости наиболее близки к Солнцу. Команда исключила возможные ошибки, такие как влияние космического излучения и другие звезды, которые могли случайно вспыхнуть на снимках «Кеплера».

Доктор Валерий Васильев, первый автор исследования, отметил, что результаты оказались неожиданными. Ранее другие исследования указывали на гораздо более редкие интервалы, достигающие тысячелетий. Теперь ученые понимают, что солнечные типы звезд могут быть более активными, чем считалось ранее.