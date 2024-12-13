На The Game Awards 2024 Naughty Dog представила свой новый проект — Intergalactic: The Heretic Prophet. Игра выйдет на PS5, но дата релиза пока не известна.

Naughty Dog анонсировала новую игру, которая обещает стать интересным дополнением к их портфолио. Intergalactic: The Heretic Prophet представила охотницу за головами Джордан А. Мун, оказавшуюся на таинственной планете Семпирия.

Тизер-трейлер игры не раскрывает множество деталей, но демонстрирует высококачественную анимацию и атмосферу. Джордан, главная героиня, оказывается на Семпирии — планете, связь с внешним миром потеряна на протяжении сотен лет. В трейлере показаны элементы ближнего боя, когда она сражается с роботами.

Разработчики обещают, что игра будет следовать традициям Naughty Dog, сочетая эмоциональный рассказ с глубоким игровым процессом. Они планируют использовать опыт из предыдущих проектов, чтобы создать нечто уникальное. Важно отметить, что за музыкальное сопровождение отвечает известный дуэт Трент Резнор и Аттикус Росс, что добавляет дополнительный интерес к проекту.





Пока что подробности о сюжете и других персонажах остаются в тайне, но ожидания уже велики. Intergalactic: The Heretic Prophet может стать важным шагом для Naughty Dog в освоении новых жанров и тем.