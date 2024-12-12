Отечественная авиационная промышленность продолжает развиваться. Российские инженеры создали новый беспилотник, который по своим характеристикам не уступает турецкому Bayraktar, но при этом стоит значительно дешевле.

На российском рынке беспилотников появился новый игрок. Компания «Первое ОКБ» представила свой новый беспилотник, который, по словам разработчиков, способен составить серьезную конкуренцию зарубежным аналогам.

Новинка от российских инженеров – это тяжелый транспортный беспилотник, созданный для выполнения широкого спектра задач. По словам генерального директора компании, новый дрон по своим характеристикам сопоставим с известным турецким Bayraktar, однако, российская разработка стоит значительно дешевле. Конечно, сравнивать эти два беспилотника не совсем корректно, так как они предназначены для решения разных задач. Тем не менее, факт остается фактом: российские инженеры создали конкурентоспособный продукт.

Разработка российского беспилотника велась в течение нескольких месяцев. За это время инженерам удалось создать аппарат с впечатляющими характеристиками: грузоподъемностью до 200 кг и дальностью полета до 1000 км.