Сервис xmail.ru стал популярным среди россиян: более 2 миллионов пользователей перенесли свои почтовые ящики. За три месяца количество новых аккаунтов на этом домене увеличилось на 30%.

Согласно данным Почты Mail.ru, более 2 миллионов россиян решили перенести свои почтовые ящики на новый домен xmail.ru. Это решение стало частью адаптации пользователей к новым условиям на рынке.

За последние три месяца количество созданных ящиков на xmail.ru возросло на 30%. Пользователи, выбирая новый домен, могут сохранить свои имена ящиков, что упрощает процесс перехода. Теперь адреса будут выглядеть как прежний логин с добавлением xmail.ru, что позволяет продолжать использовать их для регистрации на российских ресурсах.

Маргарита Волкова, руководитель продуктового направления Почта Mail, подчеркнула, что команда понимает важность сохранения доступа к письмам и сервисам. Они работают над тем, чтобы сделать процесс перехода максимально простым. В планах — внедрение новых функций, которые должны облегчить этот процесс еще больше.

Xmail предоставляет возможность переносить письма с Gmail, сохраняя имя пользователя. Все содержимое ящика автоматически переходит на новый адрес, а новые письма будут приходить как на xmail.ru, так и на старый Gmail. Пользователи могут отправлять сообщения с нового адреса или продолжать использовать прежний, что делает переход более плавным и удобным.