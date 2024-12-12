Apple решила отказаться от разработки чипа M4 Extreme, который должен был стать самым мощным в линейке. Эта новость вызывает вопросы о будущем высокопроизводительных решений компании.

Apple неожиданно приостановила работу над чипом M4 Extreme, который предполагал использование до 64 ядер центрального процессора и 160 графических ядер. Изначально планировалось, что этот чип станет основой нового Mac Pro Tower и обеспечит значительный прирост производительности. Apple рассматривала возможность объединения четырех чипов для достижения этой цели, однако, судя по последним данным, компания решила изменить свои приоритеты.

Ранее сообщалось о высоких ожиданиях, связанных с этим чипом, который мог бы стать флагманом в линейке M. Однако, несмотря на многообещающие характеристики, Apple не смогла реализовать задуманное. В результате компания сосредоточится на чипах серии M Ultra, которые уже используются в Mac Studio и Mac Pro. Эти устройства продолжают работать на текущих чипах, что ставит под сомнение их конкурентоспособность.

Согласно информации, Apple может вернуться к идее M4 Extreme в будущем, но на данный момент планы остаются неопределенными. Отмена разработки чипа вызывает вопросы о том, как компания будет справляться с растущими требованиями пользователей к производительности. На фоне конкуренции с другими производителями, такие решения могут повлиять на позицию Apple на рынке. Важно следить за дальнейшими новостями, так как изменения в стратегии компании могут повлиять на её продукцию в ближайшие годы.