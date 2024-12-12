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Vivo анонсирует новый суббренд Jovi: три устройства замечены в базе GSMA
Компания Vivo, похоже, готовится к запуску нового суббренда Jovi. В базе данных GSMA обнаружены три устройства, что подогревает интерес к грядущим новинкам.

Vivo, известный производитель смартфонов, может запустить новый суббренд под названием Jovi. В базе данных GSMA появились три устройства с этим названием, что указывает на активные планы компании. Ранее название Jovi использовалось для AI-помощника Vivo, а теперь оно, похоже, станет основой для новой линейки смартфонов.

Среди обнаруженных моделей — Jovi V50, Jovi V50 Lite 5G и Jovi Y39 5G. Интересно, что номера моделей Jovi V50 и Vivo V50 совпадают, что может свидетельствовать о том, что новые устройства являются переименованными версиями существующих смартфонов Vivo. Это может означать, что Jovi сосредоточится на среднем и начальном ценовом сегментах, что соответствует растущему спросу на доступные 5G-устройства.

Некоторые эксперты предполагают, что Jovi может начать свою деятельность в Китае, прежде чем расшириться на международные рынки. Однако Vivo пока не подтвердила эти слухи, и важно помнить, что регистрация моделей в GSMA не всегда означает их скорый выпуск.

#смартфоны #vivo #5g #суббренд #gsma #jovi
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