Новое исследование подтверждает, что два крупных астероида, столкнувшихся с Землей 36 миллионов лет назад, не вызвали долгосрочных климатических изменений. Это открытие предоставляет ученым уникальные данные о реакции планеты на подобные катастрофы.

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, показывает, что два астероида, упавшие на Землю 36 миллионов лет назад, не оказали существенного влияния на климат нашей планеты. Эти космические тела, каждое из которых имело ширину около 8 километров, столкнулись с разницей в 25 000 лет. Для геологов это короткий промежуток времени, который позволяет детально изучить последствия таких событий.

Анализ окаменелостей морских организмов, найденных под Мексиканским заливом, стал ключевым элементом исследования. Изотопы, извлеченные из этих окаменелостей, показывают, что климат оставался стабильным на протяжении 150 000 лет после ударов. Эти окаменелости относятся к различным глубинам океана и были собраны в ходе глубоководного бурения в 1979 году.

Исследование выявило, что более крупный астероид оставил кратер Попигай в Сибири, который имеет диаметр почти 100 километров. Этот кратер считается четвертым по величине на Земле и сохранился в относительно хорошем состоянии. Второй астероид создал меньший кратер в Чесапикском заливе, который достигает 85 километров в ширину.

Команда ученых также обнаружила тысячи маленьких капелек кремния, образовавшихся в результате высоких температур и давления при столкновении. Эти капли представляют собой стеклянные шарики, которые возникли, когда кремний испарился и затем конденсировался в атмосфере.

Ученые проанализировали изотопы углерода и кислорода в более чем 1500 образцах одноклеточных организмов, которые жили в то время. Каждый образец представлял собой временной шаг в 11 000 лет. Это позволило исследовать краткосрочные последствия, такие как цунами и ударные волны, хотя эти эффекты не стали предметом основного анализа.

Бриджит Уэйд, ведущий автор исследования, отметила, что с точки зрения истории человечества, такие столкновения могли бы показаться катастрофическими. Она подчеркнула важность дальнейших исследований и финансирования миссий, направленных на предотвращение будущих столкновений с астероидами.