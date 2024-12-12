Heart Machine анонсировала выход Hyper Light Breaker в раннем доступе на Steam.

Разработчики из Heart Machine сообщили о запуске раннего доступа к игре Hyper Light Breaker. Это продолжение популярной Hyper Light Drifter предлагает геймерам новый опыт в знакомой вселенной.

Hyper Light Breaker выйдет в раннем доступе 14 января 2025 года. Во время мероприятия Day of the Devs был представлен трейлер, который подтвердил дату релиза.

Это кооперативный рогалик с открытым миром, где игроки выступают в роли "Breaker", которые должны восстановить разрушенную цивилизацию. Игрокам предстоит исследовать огромный процедурно сгенерированный мир, известный как Overgrowth, и сражаться с мощными боссами, называемыми Коронами. Хотя Hyper Light Breaker происходит в той же вселенной, что и Hyper Light Drifter, его события разворачиваются за несколько десятилетий до первой игры. Это позволяет новым игрокам насладиться проектом без необходимости знакомиться с предыдущей частью.

Как и в других играх этого же жанра, в Hyper Light Breaker бои будут интенсивными и сложными. Геймеры смогут улучшать свое снаряжение, используя добычу, и каждый раз, после смерти, мир будет восстанавливаться, но не будет таким же, как прежде. Это добавляет элемент неожиданности и разнообразия, что делает игру схожей с Risk of Rain 2. Heart Machine подтвердила, что после запуска в раннем доступе игра будет получать регулярные обновления и новых персонажей.

Подробнее про игру вы можете узнать на Steam.