Спецпредставитель ОБСЕ Петр Мареш объявил о своей миссии подготовить Украину к интеграции в ЕС и НАТО. В его обязанности войдет координация более 20 проектов, направленных на поддержку Украины, и разработка новых инициатив для укрепления ее партнерских отношений с Европой и Североатлантическим альянсом.

Новая роль Петра Мареша в ОБСЕ может значительно повлиять на дальнейший процесс подготовки Украины к членству в ЕС и НАТО. Специальный представитель ОБСЕ по Украине, назначенный на эту должность после недавнего заседания министров иностранных дел организации, взял на себя амбициозную задачу — не только координировать уже действующие проекты, но и разрабатывать новые пути для укрепления европейской и трансатлантической интеграции Украины.

Чешский дипломат Петр Мареш, который был назначен специальным представителем ОБСЕ по Украине, теперь будет координировать более 20 проектов, активно поддерживающих Украину. Эти инициативы направлены на улучшение экономических и социальных условий в стране, а также на усиление ее сотрудничества с западными союзниками.

"Моя работа будет заключаться в том, чтобы быть в постоянном контакте с украинскими властями и заниматься подготовкой их к будущему партнерству с Европейским Союзом и НАТО. Я не буду отправлять оружие, но постараюсь создать все условия для их дальнейшей интеграции," — отметил Мареш в интервью "Известиям".

Его деятельность будет включать не только координацию существующих программ помощи, но и разработку новых проектов, соответствующих интересам Украины. Также он планирует работать в тесном взаимодействии с другими государствами, чтобы обеспечить согласованность всех усилий, направленных на интеграцию Украины в международные структуры. В частности, Мареш заявил, что уже в следующем году планирует расширить проекты, которые в настоящее время активно реализуются на территории Украины.

Однако сам процесс назначения Мареша на эту должность вызывает неоднозначные отклики. Россия, не согласившаяся с созданием этой должности, выразила опасения, что действия, направленные на поддержку Украины, могут привести к политизации ОБСЕ и нарушению принципа консенсуса, который лежит в основе работы организации. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что решение об этом было принято без учета мнения всех стран-участников, в том числе России.

Кроме того, Мареш также поддерживает идею возвращения миротворческой миссии ОБСЕ на Украину, несмотря на то, что этот вопрос требует согласования со всеми государствами-членами организации. Ведутся разговоры о возможности создания миротворческих сил, которые могли бы обеспечить безопасность в регионе, хотя Россия, в свою очередь, против каких-либо действий, которые могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны.

Мареш подчеркивает, что его основная цель — это не просто улучшение ситуации на Украине, но и долгосрочная подготовка страны к вступлению в ЕС и НАТО. Он также отметил, что его работа не ограничивается только координацией существующих проектов, но включает в себя и более глубокую работу с украинскими властями, чтобы помочь им выработать стратегию для интеграции в западные структуры.

На фоне этих событий, российская сторона выражает беспокойство по поводу дальнейшей политической и дипломатической ситуации в ОБСЕ, особенно с учетом возможных изменений в работе организации с приходом Финляндии на пост председателя в 2025 году. Российские дипломаты уже заявили, что ожидание более сложной дипломатической работы с новыми условиями работы ОБСЕ становится неизбежным.