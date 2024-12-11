Кадры работы российского гусеничного "Терминатора" появились в Telegram-канале Dambiev, показывая его применение в лесной местности.

В Telegram-канале Dambiev опубликовали видео, на котором российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" демонстрирует свои возможности в лесной местности. В ролике четко видно, как трассирующие снаряды, выпущенные из автоматических пушек, срезают деревья, подчеркивая мощь этого боевого комплекса.

"Терминатор" оснащен двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42. Эти орудия способны использовать как осколочно-фугасные, так и бронебойные боеприпасы. В зависимости от модификации, начальная скорость бронебойных снарядов колеблется от 970 до 1120 метров в секунду, а темп стрельбы варьируется от 200 до 550 выстрелов в минуту.

Эти автоматические пушки могут эффективно уничтожать легкобронированные цели на расстоянии до полутора километров, а живую силу — на расстоянии до четырех километров. Это делает "Терминатор" важным инструментом в современных военных операциях.

В дополнение к основным пушкам, на "Терминаторе" есть 7,62-мм пулемет ПКТМ и два доработанных 30-мм автоматических гранатомета АГ-17Д. Эти средства вооружения увеличивают огневую мощь машины. Кроме того, "Терминатор" имеет в своем арсенале четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака-Т", которые могут эффективно поражать основные боевые танки ВСУ.

Такое сочетание вооружения позволяет "Терминатору" выполнять разнообразные боевые задачи, что делает его ценным активом на поле боя. В современных условиях, где важны мобильность и огневая мощь, подобные машины становятся особенно актуальными.