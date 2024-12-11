ASRock Z890 Taichi OCF стала первой материнской платой, получившей обновление микрокода Intel 0x114. Несмотря на поддержку высоких частот DDR5, прирост производительности ЦП пока не заметен.

Компания Intel анонсировала обновление микрокода 0x114 для материнских плат Z890, и ASRock Z890 Taichi OCF первой получила этот патч. Обновление стало частью подготовки к чипам Arrow Lake, которые должны были улучшить игровые характеристики, но результаты оказались неоднозначными. Патч пока не доступен на официальных страницах поддержки, однако пользователь Nickshih разместил его на форумах Overclock, что позволило другим пользователям протестировать его на своих системах.

Некоторые пользователи, применившие 0x114, не заметили значительных улучшений в производительности процессора. Один из них сообщил о падении тактовой частоты Core Ultra 9 285K, что привело к снижению результатов в тестах Cinebench R23. Обычно процессор демонстрирует около 48 000 баллов в многопоточных тестах, но после обновления его показатели упали до 45 000.

Несмотря на отсутствие значительных улучшений производительности ЦП, ASRock Z890 Taichi OCF смогла поддерживать скорость памяти более 10 000 МТ/с с использованием двух модулей DDR5. Это достижение привлекло внимание, так как ранее сообщалось о рекорде в этой области. Тем не менее, пользователи остаются скептичными по поводу реальных преимуществ обновления.

Некоторые эксперты предполагают, что ранний релиз патча мог повлиять на его эффективность. Без официального обновления BIOS трудно оценить, как 0x114 скажется на игровой производительности. Вполне возможно, что прирост окажется незначительным или что пользователи просто не успели заметить изменения. Intel продолжает работать над улучшением своих процессоров, и остается надеяться, что Core Ultra 200S сможет достичь заявленных характеристик, сопоставимых с 14-м поколением.