По слухам, в 2025 году Apple выпустит Apple Watch Ultra 3, которые станут первыми часами с функцией Emergency SOS через спутник.

Ожидается, что в 2025 году Apple представит новую модель смарт-часов — Apple Watch Ultra 3, которая будет поддерживать функцию Emergency SOS через спутник. Это нововведение сделает часы первыми в линейке Apple с такой возможностью, что может изменить подход к использованию носимых устройств.

Функция Emergency SOS через спутник уже доступна на iPhone 14 и стала важным инструментом для вызова помощи в экстренных ситуациях, когда сотовая связь недоступна. Теперь Apple планирует расширить этот функционал и на свои смарт-часы. Это может стать значительным шагом, учитывая, что многие пользователи предпочитают носимые устройства для активного отдыха и путешествий, где связь часто отсутствует.

В этом году Apple обновила модель Ultra, но изменения были минимальными. Новинка получила черный сатиновый корпус, более устойчивый к повреждениям, однако внутренние компоненты остались прежними. Учитывая замедление продаж носимых устройств, добавление функции спутниковой связи может стать решающим фактором для покупателей.

Пока нет ясности о том, как именно пользователи будут взаимодействовать с экстренными службами через часы. Возможно, Apple реализует функцию преобразования речи в текст, что упростит отправку сообщений в сложных условиях. Несмотря на то, что Emergency SOS через спутник остается бесплатным, не исключено, что Apple может ввести плату за использование этой функции в будущем.

Информация о ценах и технических характеристиках Apple Watch Ultra 3 пока отсутствует, но ожидания от новинки высоки.