CD Projekt Red выпустила крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077, которое значительно улучшает производительность процессоров Intel Arrow Lake. С патчем игроки могут ожидать до 33% прироста производительности в игре.

Вчера разработчики из CD Projekt Red представили обновление 2.2 для Cyberpunk 2077, которое весит более 20 гигабайт. Это обновление стало очередным шагом в улучшении игры, которая, несмотря на сложный старт, заслужила признание среди игроков.

Одним из главных нововведений патча стала оптимизация системы потоков, что позволяет процессорам Intel Arrow Lake продемонстрировать прирост производительности до 33%. Это особенно важно, поскольку Cyberpunk 2077 теперь использует уникальную систему потоков, которая позволяет приоритизировать ядра P-Cores. Эта функция появилась в игре после нескольких обновлений и дает возможность игрокам настраивать производительность под свои нужды.

Кроме того, обновление включает ряд улучшений, таких как возможность переназначения клавиш W и S для различных действий в категории «Транспортные средства». Также добавили новые эффекты Razer Chroma для некоторых сцен, что добавляет визуального разнообразия.

Разработчики Cyberpunk 2077 активно работают над улучшением игры и, похоже, нашли способ значительно повысить производительность новых процессоров Intel. Это обновление не только отвечает требованиям геймеров, но и демонстрирует стремление CD Projekt Red к постоянному улучшению игрового опыта.