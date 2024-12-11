Компания Zeiss объявила о завершении сделки по приобретению отдела литографии Beyond Gravity. Это расширение позволит улучшить разработки и производство в сфере полупроводников.

В этом месяце Zeiss, известный производитель оптических технологий, завершила сделку по приобретению литографического подразделения Beyond Gravity. Эта интеграция в рамках Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) даст компании новые возможности для роста и развития.

Beyond Gravity, штаб-квартира которого расположена в Цюрихе, Швейцария, занимается производством конструкционных деталей для ракет-носителей и спутниковых систем. Теперь, после завершения антимонопольной проверки, литографический бизнес будет работать под именем Carl Zeiss SMT Switzerland AG. Это изменение не только укрепит позиции Zeiss на рынке, но и расширит их производственные мощности.

Zeiss уже зарекомендовала себя как ведущий игрок в области литографической оптики, предлагая высококачественные решения для производства полупроводников. Их технологии способствуют миниатюризации и повышению производительности микрочипов, что имеет важное значение для многих отраслей, включая электронику и связь.

С приобретением Beyond Gravity Zeiss сможет активнее развивать свои НИОКР, что позволит компании оставаться конкурентоспособной в быстро меняющемся мире полупроводников. Это также означает, что Zeiss будет в состоянии предложить более широкий спектр решений для своих клиентов, что положительно скажется на их бизнесе и репутации.