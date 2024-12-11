Генеральный директор Infineon Йохен Ханебек сообщил о планах по локализации производства чипов в Китае. Это решение направлено на улучшение обслуживания клиентов и укрепление цепочки поставок.

В интервью для Nikkei генеральный директор Infineon, немецкого производителя полупроводников, рассказал о стратегии компании по увеличению производства в Китае. Это решение связано с растущими ожиданиями китайских клиентов, которые хотят видеть ключевые компоненты, произведенные на месте.

Йохен Ханебек отметил, что местные клиенты все чаще требуют, чтобы важные компоненты производились в Китае, так как взаимозаменяемость этих деталей остается низкой. Чтобы удовлетворить этот спрос, Infineon планирует передать часть своих производственных мощностей китайским литейным заводам. При этом компания не собирается полностью отказываться от своих внутренних заводов в Китае, что позволит улучшить безопасность поставок и быстро реагировать на запросы клиентов.

Однако Ханебек не уточнил, какие именно объемы производства будут перенесены в Китай, подчеркнув, что это зависит от развития товарных категорий и динамики рынка. По прогнозам, выручка Infineon в 2024 финансовом году составит около 14,955 миллиарда евро, что на 8% ниже по сравнению с предыдущим годом.

Infineon была основана в 1999 году и изначально была частью Siemens Group. С тех пор компания предоставила множество решений в области полупроводников, включая технологии для автомобильной и промышленной электроники. На данный момент в Китае работает около 3000 сотрудников, и компания активно развивает свои производственные мощности.